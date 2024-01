19A21 : Marta Del Grandi la petite salle (CCM jean Gagnant) Limoges, mardi 13 février 2024.

19A21 : Marta Del Grandi Folk Mardi 13 février, 19h00 la petite salle (CCM jean Gagnant) tarif : 8€ – 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-13T19:00:00+01:00 – 2024-02-13T21:00:00+01:00

Fin : 2024-02-13T19:00:00+01:00 – 2024-02-13T21:00:00+01:00

Un concert Hiero Limoges – accueil CCM

Après le magnifique Until We Fossilize paru en 2021, Marta Del Grandi revient avec Selva, son album le plus complexe. Il en découle une dévotion raffinée de pop astucieuse, unissant complexité émotionnelle et arrangements organiques science-fictionnels. Selva s’enfonce dans les sous-bois et affiche l’ambition de livrer un tout nouvel univers : l’écosystème de Marta où la force de la voix seule devient le pilier sur lequel s’appuyer.

Aérienne, prononcée, enveloppée, exotique, exploratrice, ici, là, partout… Marta se produira en duo lors de ce concert.

la petite salle (CCM jean Gagnant) avenue jean gagnant limoges Limoges 87036 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

hiero

Cecilia Fornari