LA PETITE ROUGE COURROUX LECTURE MUSICALE THEATRE PECOUT. Un spectacle à la date du 2023-04-19 (2023-04-19 au ) 15:30. Tarif : 3.75 à 5.75 euros. Ass. des Deux Mains/Les Passagers (3- L-R-21-1734) dans le cadre du Festival Festo Pitcho 2023 présente Spectacle à partir de 5 ans. Dans le cadre du festival Festo Pitcho. Ouverture des portes : 15h30 – Début de la lecture musciale : 16h. « Renversement du Chaperon Rouge, l'album se distingue par sa touche de rébellion féministe tout à fait contemporaine. La naïveté du personnage originel fait place au courage réjouissant d'une Rouge guerrière et maligne, en phase avec la nature qui guidera ses pas à travers l'incertitude de la forêt. Dépeinte positivement en tant que force motrice du changement, la colère de Rouge, provoquée par les injustices envers son genre, lui sera salvatrice. Sourcils froncés et arc bandé, La petite rouge courroux nous emporte dans ce magnifique conte : un coup de cœur !» Un spectacle imaginé autour de l'album du même nom, écrit par Raphaële Frier.ROUGE COURROUX, c'est une immersion dans la création jeunesse à plusieurs mains, quand une autrice et des artistes se rencontrent autour d'une complicité artistique. À l'occasion de la parution de La Petite rouge courroux en 2021 aux éditions Sarbacane, Raphaële Frier s'associe à Élisa Gérard et au groupe Aimée Lespierres pour créer une lecture musicale inédite. THEATRE PECOUT CHATEAURENARD 10 ave Léo Lagrange Bouches-du-Rhone

