L’autobiographie d’Emma Goldman est restée longtemps non traduite en Français, limitant la connaissance que nous avions du parcours étonnant de cette femme, dont la vie est un roman d’aventure politique et un précieux récit d’émancipation. A travers cette biographie, on découvre le mouvement ouvrier américain et la constitution de la pensée anarchiste au début du XXe siècle. Emma Goldman a défié toutes les autorités : père, mari, état. Elle est de ces femmes qui outrepassent le cadre dans lequel elles auraient dû se tenir. Après Valerie Solanas et Louise Michel, la compagnie T.O.C. poursuit son projet théâtral qui consiste à faire connaître les figures de l’anarcha-féminisme, à travers des formes courtes, des solos destinés à être présentés dans des théâtres comme dans des espaces divers et hors les murs.

