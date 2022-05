La petite roberte mairie Saint-Jean-des-Ollières Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Saint-Jean-des-Ollières

La petite roberte

mairie, le dimanche 5 juin

09:30

Animé par passeurs de mot Structure ambulante qui promeut la lecture, le partage et le lien social. Cette bibliothèque éphémère et espace de lecture déploient 5 hamacs autour d’elle, prête à accueillir des lecteurs et lectrices curieux, désireux de se rencontrer ou de se détendre. Choix de livres à consulter sur place autour de la thématique des jardins. Structure ambulante qui promeut la lecture, le partage et le lien social. mairie 63520 Saint-Jean-des-Ollières Saint-Jean-des-Ollières Puy-de-Dôme

2022-06-05T09:30:00 2022-06-05T17:00:00

