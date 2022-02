La petite robe rouge Archives Départementales, 30 mars 2022, Nantes.

2022-03-30 Représentations mercredi 30 mars 2022 à 15h et à 16h30

Horaire : 15:00 15:30

Gratuit : oui Réservation obligatoire (nombre de place limité) : 02 51 72 93 20 ou sur archives.loire-atlantique.fr Représentations mercredi 30 mars 2022 à 15h et à 16h30

Contes. D’après le conte de fées du « Petit Chaperon rouge » sur des partitions de Gabriel Fauré, Maurice Ravel, Francis Poulenc et Léo Delibes.Avec Aimée de La Salle (texte et récit) et Cécile Veyrat (accordéon et voix).Mise en scène de Khalida Azaom.Création 2019. Un rite de passage ou un jeu d’apprentissage des dangers du dehors pour bien grandir. Il était une fois une petite fille, une petite fille toujours joyeuse. Elle vit chez ses parents dans un petit village tout près d’une forêt. Sa grand-mère, qu’elle adore, vit de l’autre côté au-delà de la rivière, après le pont et après le pré vert. Vous la connaissez cette petite fille, elle est votre soeur, votre amie… On ne peut pas la manquer avec cette si jolie petite robe rouge. Public : à partir de 2 ans Durée : 30 min.

