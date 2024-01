LA PETITE POULE ROUSSE Essaion de Paris Paris, lundi 1 avril 2024.

Spectacle musical à partir de 1 anUne éloge du partage des tâches et du vivre ensemble, tout en chanson.Petite Poule Rousse trouve des grains de blé. Elle décide de faire un gâteau et demande à la cantonade qui veut l’aider. Mais personne n’a le temps ! Heureusement, petit Coq Bleu va l’aider et ils vont passer de bons moments ensemble… Un conte musical joyeux, parsemé de chansons et de musique. Auteur : Sylvain BERNERT Mise en scène : Sylvain BERNERT Distribution : Josuah DESSERRE, Morgane BAGNOULS ou Xavier BARTENS, Anne LETERRIERDurée : 35 mn

Tarif : 12.00 – 14.00 euros.

Début : 2024-04-01 à 11:00

Essaion de Paris 6 rue Pierre au Lard 75004 Paris 75