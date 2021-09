LA PETITE PLANTATION D’AROMATES Collège des Bernardins, 6 octobre 2021, Paris.

Collège des Bernardins, le mercredi 6 octobre à 15:00

Un atelier pour confectionner son mini jardin d’aromatiques à partir de boite d’œufs recyclés et découvrir la richesse de la nature ! Au Moyen Age, les moines du Collège des Bernardins cultivaient leurs plantes aromatiques, pour assaisonner leurs plats ou encore se soigner… Mais connais-tu toute la diversité des aromates ? Et sais-tu comment les cultiver ? Par un jeu interactif et sensoriel, viens découvrir les différents types d’aromates et apprends à reconnaître persil, origan ou ciboulette. Puis, fabrique ton propre kit de plantes aromatiques : une activité de jardinage à poursuivre à la maison en plantant tes propres aromates dans ton mini potager fabriqué à partir d’une boite d’œufs recyclés ! Les ateliers « les écologistes en herbe », qu’est-ce que c’est ? Des ateliers créatifs et ludiques pour en apprendre plus sur la planète et l’environnement ! Participez à des activités manuelles, à partir de matériaux recyclés, qui permettent aux enfants, accompagnés de leurs parents, de développer leur créativité, leur confiance en eux et leur esprit critique, et d’encourager leur capacité à se connecter à la nature et à notre planète ! En partenariat avec Le Lab Mobile. Informations https://www.collegedesbernardins.fr/content/la-petite-plantation-daromates-202122

Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France Paris 5e Arrondissement Paris



