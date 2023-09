Foire à Tout et Fête Foraine La Petite plaine Le Bourg-Dun, 15 octobre 2023, Le Bourg-Dun.

Le Bourg-Dun,Seine-Maritime

Foire à tout et fête foraine.

Inscription à la Mairie du Bourg-Dun les mercredi 11 et vendredi 13 octobre entre 16h00 et 18h30.

Renseignement : Mairie : 02 35 83 03 39 / Thierry : 06 07 31 73 73.

2023-10-15 fin : 2023-10-15 . .

La Petite plaine

Le Bourg-Dun 76740 Seine-Maritime Normandie



All-you-can-eat fair and funfair.

Registration at the Mairie du Bourg-Dun on Wednesday October 11 and Friday October 13 between 4:00 and 6:30 pm.

Information : Mairie : 02 35 83 03 39 / Thierry : 06 07 31 73 73

Feria y parque de atracciones.

Inscripciones en el Ayuntamiento de Le Bourg-Dun el miércoles 11 y el viernes 13 de octubre de 16.00 a 18.30 h.

Información: Ayuntamiento: 02 35 83 03 39 / Thierry: 06 07 31 73 73

Jahrmarkt für alles und Kirmes.

Anmeldung im Rathaus von Bourg-Dun am Mittwoch, den 11. und Freitag, den 13. Oktober zwischen 16:00 und 18:30 Uhr.

Auskunft: Mairie: 02 35 83 03 39 / Thierry: 06 07 31 73 73

