La Petite-Pierre fête le vélo La Petite-Pierre, 26 mai 2022, La Petite-Pierre.

La Petite-Pierre fête le vélo La Petite-Pierre

2022-05-26 08:00:00 – 2022-05-26 17:00:00

La Petite-Pierre Bas-Rhin La Petite-Pierre

Rendez-vous à La Petite Pierre (au stade) le jeudi 26 mai de 8h à 17h pour la première Fête du Vélo !

L’événement est organisé par l’Office de Tourisme intercommunal en partenariat avec le Club Vosgien de La Petite Pierre, l’Association des élus de La Petite Pierre et Loc’Bike & trot, dans le cadre de l’opération nationale Mai à Vélo.

De nombreuses animations seront proposées à l’occasion de cette journée festive célébrant le vélo sous toutes ses formes, au programme : randonnées à VTT, bourse aux vélos, parcours et concours de maniabilité, location de vélo et VTT et une petite restauration et buvette sur place.

Des randonnées à VTT accompagnées par le Club Vosgien de La Petite Pierre

Trois parcours de différentes longueurs seront proposés afin de satisfaire tous les publics : familial, intermédiaire et sportif. Ces randonnées accompagnées sont idéales pour découvrir la base VTT de La Petite Pierre et les jolis panoramas du Parc naturel régional des Vosges du Nord !

Information et inscription au 07 69 56 97 42. Possibilité de louer un VTT chez le partenaire Loc’Bike & Trot.



Location de vélos et VTT standard et à assistance électrique chez Loc’Bike & Trot

Loc’Bike & trot propose un large choix de vélos et vtt standard ou à assistance électrique pour découvrir les circuits forestiers sans (trop) d’efforts.

Uniquement sur réservation : www.locbike-trot.fr, 06 80 27 71 90, locbike67430@gmail.com



Bourse aux vélos de 9h à 16h

Vous souhaitez acheter ou vendre un vélo ? Retrouvez la bourse aux vélos organisée par l’Association des élus de La Petite Pierre.

Pour vendre un vélo contactez dès à présent l’association par email afin de vous inscrire : evenements@la-petite-pierre.fr



Parcours et concours de maniabilité de 10h à 16h

Un atelier de maniabilité sera proposé pour permettre aux participants de mieux appréhender la conduite du vélo et du VTT, de tester ses réflexes et son équilibre. Un concours sera organisé l’après-midi avec parcours chronométré, différents prix sont à gagner ! Inscription au concours sur place.

A propos de Mai à Vélo : Mai à vélo est un événement national dont la première édition s’est tenue en 2021, qui fédère toutes les activités organisées autour du vélo en France, à l’occasion du mois de mai. Mai à vélo est une initiative soutenue par le ministère de la transition écologique et le ministère chargé des Sports. Davantage d’informations : www.maiavelo.fr



Petite restauration et buvette sur place

Première édition de La Petite-Pierre fête le vélo organisée dans le cadre de mai à vélo !

+33 3 88 70 42 30

Rendez-vous à La Petite Pierre (au stade) le jeudi 26 mai de 8h à 17h pour la première Fête du Vélo !

L’événement est organisé par l’Office de Tourisme intercommunal en partenariat avec le Club Vosgien de La Petite Pierre, l’Association des élus de La Petite Pierre et Loc’Bike & trot, dans le cadre de l’opération nationale Mai à Vélo.

De nombreuses animations seront proposées à l’occasion de cette journée festive célébrant le vélo sous toutes ses formes, au programme : randonnées à VTT, bourse aux vélos, parcours et concours de maniabilité, location de vélo et VTT et une petite restauration et buvette sur place.

Des randonnées à VTT accompagnées par le Club Vosgien de La Petite Pierre

Trois parcours de différentes longueurs seront proposés afin de satisfaire tous les publics : familial, intermédiaire et sportif. Ces randonnées accompagnées sont idéales pour découvrir la base VTT de La Petite Pierre et les jolis panoramas du Parc naturel régional des Vosges du Nord !

Information et inscription au 07 69 56 97 42. Possibilité de louer un VTT chez le partenaire Loc’Bike & Trot.



Location de vélos et VTT standard et à assistance électrique chez Loc’Bike & Trot

Loc’Bike & trot propose un large choix de vélos et vtt standard ou à assistance électrique pour découvrir les circuits forestiers sans (trop) d’efforts.

Uniquement sur réservation : www.locbike-trot.fr, 06 80 27 71 90, locbike67430@gmail.com



Bourse aux vélos de 9h à 16h

Vous souhaitez acheter ou vendre un vélo ? Retrouvez la bourse aux vélos organisée par l’Association des élus de La Petite Pierre.

Pour vendre un vélo contactez dès à présent l’association par email afin de vous inscrire : evenements@la-petite-pierre.fr



Parcours et concours de maniabilité de 10h à 16h

Un atelier de maniabilité sera proposé pour permettre aux participants de mieux appréhender la conduite du vélo et du VTT, de tester ses réflexes et son équilibre. Un concours sera organisé l’après-midi avec parcours chronométré, différents prix sont à gagner ! Inscription au concours sur place.

A propos de Mai à Vélo : Mai à vélo est un événement national dont la première édition s’est tenue en 2021, qui fédère toutes les activités organisées autour du vélo en France, à l’occasion du mois de mai. Mai à vélo est une initiative soutenue par le ministère de la transition écologique et le ministère chargé des Sports. Davantage d’informations : www.maiavelo.fr



Petite restauration et buvette sur place

La Petite-Pierre

dernière mise à jour : 2022-05-09 par