Calendrier de l’avent des artisans et commerçants La Petite-Pierre, 1 décembre 2023, La Petite-Pierre.

La Petite-Pierre,Bas-Rhin

L’association des artisans et commerçants de La Petite Pierre organise son premier calendrier de l’avent de Noël. Rendez-vous du 1er au 24 décembre dans vos commerces préférés pour tenter votre chance, de nombreux lots sont à gagner!.

2023-12-01 fin : 2023-12-24 . 0 EUR.

La Petite-Pierre 67290 Bas-Rhin Grand Est



The association of artisans and shopkeepers of La Petite Pierre is organizing its first Christmas advent calendar. Visit your favorite shops from December 1 to 24 to try your luck, with lots of prizes to be won!

La asociación de artesanos y comerciantes de La Petite Pierre organiza su primer calendario de adviento navideño. Del 1 al 24 de diciembre, acércate a tus tiendas favoritas para probar suerte y ganar un montón de premios

Die Vereinigung der Handwerker und Händler von La Petite Pierre organisiert ihren ersten Weihnachtsadventskalender. Besuchen Sie vom 1. bis zum 24. Dezember Ihre Lieblingsgeschäfte und versuchen Sie Ihr Glück!

Mise à jour le 2023-10-27 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre