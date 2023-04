Festival Au Grès du Jazz, 5 août 2023, La Petite-Pierre.

Reconnu pour son originalité et sa qualité artistique, « Au grès du Jazz » est un moment fort des actions culturelles de la région. Une harmonie entre magie de la musique et des lieux, un accord entre nature et patrimoine..

Known for its originality and artistic quality, « Au grès du Jazz » is a highlight of the cultural activities of the region. A harmony between the magic of music and places, a harmony between nature and heritage.

Reconocido por su originalidad y calidad artística, « Au grès du Jazz » es un punto culminante de las actividades culturales de la región. Una armonía entre la magia de la música y los lugares, una armonía entre la naturaleza y el patrimonio.

Das für seine Originalität und künstlerische Qualität anerkannte Festival « Au grès du Jazz » ist ein Höhepunkt der kulturellen Aktionen in der Region. Eine Harmonie zwischen der Magie der Musik und der Orte, ein Einklang zwischen Natur und Kulturerbe.

