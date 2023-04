Prestation de danse Folklorique 3 Route Forestiere d’Imsthal, 16 juillet 2023, La Petite-Pierre.

Prestation déambulatoire de danse et musique Folklorique sur différent site du secteur..

2023-07-16 à ; fin : 2023-07-16 . 0 EUR.

3 Route Forestiere d’Imsthal

La Petite-Pierre 67290 Bas-Rhin Grand Est



Ambulatory performance of dance and folk music on different sites in the area.

Actuación ambulante de danza y música folclórica en distintos lugares de la zona.

Folkloretanz und -musik an verschiedenen Orten des Sektors.

Mise à jour le 2023-04-12 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre