Dédicace à la Petite Parenthèse La Petite Parenthèse Audenge, 27 juillet 2023, Audenge.

Audenge,Gironde

Initiée par les Éditions Terres de l’Ouest et la librairie La petite Parenthèse, ce jour célèbrera le baptême des dédicaces de cette belle librairie qui a ouvert ses portes en juillet. La propriétaire des lieux souhaite inaugurer cette manifestation littéraire en mettant à l’honneur le roman de Perrine Austry, auteure locale, « Le quartier des femmes savantes », paru aux éditions Terres de l’Ouest (en Juillet également), qui gagne chaque jour davantage en visibilité.

Ce roman qui achèvera le 31 Juillet sa tournée de dédicaces sur le Bassin d’Arcachon.

Vous êtes ainsi invités ce jour-là à prendre part au débat autour de ce livre, une coupe à la main pour fêter l’ouverture de la librairie et célébrer la sortie de ce roman.

Un rendez-vous littéraire à ne pas manquer..

2023-07-27

La Petite Parenthèse

Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Initiated by Éditions Terres de l?Ouest and the bookshop La petite Parenthèse, this day will celebrate the christening of the signing sessions at this beautiful bookshop, which opened its doors in July. The owner wishes to inaugurate this literary event by highlighting the novel by local author Perrine Austry, « Le quartier des femmes savantes », published by Terres de l?Ouest (also in July), which is gaining in visibility every day.

This novel will complete its signing tour of the Arcachon Basin on July 31.

On that day, you are invited to take part in the book debate, with a cup in hand, to celebrate the opening of the bookshop and the release of this novel.

A literary event not to be missed.

Por iniciativa de Éditions Terres de l’Ouest y la librería La petite Parenthèse, hoy tendrá lugar el bautismo de las firmas de libros en esta magnífica librería, que abrió sus puertas en julio. La propietaria de la librería quiere inaugurar este acontecimiento literario dando un lugar de honor a la novela de la autora local Perrine Austry, « Le quartier des femmes savantes », publicada por Terres de l’Ouest (también en julio), que cada día gana en visibilidad.

Esta novela finalizará su gira de firmas por la cuenca de Arcachon el 31 de julio.

Ese día, le invitamos a participar en el libro-debate, con una copa en la mano, para celebrar la apertura de la librería y el lanzamiento de esta novela.

Un acontecimiento literario que no debe perderse.

Die Veranstaltung wurde von den Éditions Terres de l’Ouest und der Buchhandlung La petite Parenthèse initiiert. An diesem Tag wird die Signiertaufe dieser schönen Buchhandlung gefeiert, die im Juli ihre Türen geöffnet hat. Die Besitzerin möchte diese literarische Veranstaltung mit dem Roman « Le quartier des femmes savantes » der lokalen Autorin Perrine Austry eröffnen, der im Verlag Terres de l’Ouest (ebenfalls im Juli) erschienen ist und jeden Tag mehr und mehr an Bekanntheit gewinnt.

Dieser Roman wird am 31. Juli seine Signiertour durch das Bassin d’Arcachon beenden.

Sie sind herzlich eingeladen, an diesem Tag mit einem Glas in der Hand an der Diskussion über das Buch teilzunehmen, um die Eröffnung der Buchhandlung und das Erscheinen des Romans zu feiern.

Ein literarischer Termin, den Sie nicht verpassen sollten.

