15ème Festival « Un Été dans mon Village » : Pique-nique géant, 20 août 2023, La Petite-Marche.

Un pique nique géant avec les comédiens et leur « Cabaret des Glinguets » Cie Attrape Sourire et La Volga des surprises tout au long de ce repas champêtre..

2023-08-20 à ; fin : 2023-08-20 . .

La Petite-Marche 03420 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



A giant picnic with the comedians and their « Cabaret des Glinguets » Cie Attrape Sourire and La Volga surprises throughout this country meal.

Un picnic gigante con los cómicos y su « Cabaret des Glinguets » Cie Attrape Sourire y La Volga con sorpresas a lo largo de esta comida campestre.

Ein Riesenpicknick mit den Schauspielern und ihrem « Cabaret des Glinguets » Cie Attrape Sourire et La Volga Überraschungen während dieser ländlichen Mahlzeit.

Mise à jour le 2023-04-21 par OTI Vallée du Coeur de France