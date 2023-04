Vide-Grenier de Printemps – Foire aux plantes Bourg La Petite-Marche Catégories d’évènement: Allier

La Petite-Marche

Vide-Grenier de Printemps – Foire aux plantes Bourg, 14 mai 2023, La Petite-Marche. Vide Grenier de printemps et foire aux plantes organisé par le comité des fêtes de la Petite Marche..

2023-05-14 à ; fin : 2023-05-14 . .

Bourg

La Petite-Marche 03420 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Spring garage sale and plant fair organized by the festival committee of La Petite Marche. Mercadillo de primavera y Feria de plantas organizados por el Comité de Fiestas de Petite Marche. Vide Grenier de printemps et foire aux plantes (Frühjahrs- und Pflanzenmarkt), organisiert vom Festkomitee der Petite Marche. Mise à jour le 2023-04-12 par OTI Vallée du Coeur de France

Détails Catégories d’évènement: Allier, La Petite-Marche Autres Lieu Bourg Adresse Bourg Ville La Petite-Marche Departement Allier Lieu Ville Bourg La Petite-Marche

Bourg La Petite-Marche Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la petite-marche/

Vide-Grenier de Printemps – Foire aux plantes Bourg 2023-05-14 was last modified: by Vide-Grenier de Printemps – Foire aux plantes Bourg Bourg 14 mai 2023 Bourg La Petite-Marche

La Petite-Marche Allier