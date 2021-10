La petite histoire qui va te faire flipper ta race (tellement qu’elle fait peur ) – Typhus Bronx – Festival Les Enfants Terribles Onyx, 11 mars 2022, Saint-Herblain.

2022-03-11 les 10 et 11 mars 2022 à 20h30dans le club Onyx

Horaire : 20:30 21:40

Gratuit : non 5 € à 20 €BILLETTERIES :- www.theatreonyx.fr- à l’accueil à la Harlière, 9 rue de Charente, St-Herblain (derrière la Maison des Arts) – du lundi au vendredi de 12h30 à 18h et 1 heure avant le début des représentations- par téléphone au 02 28 25 25 00 les 10 et 11 mars 2022 à 20h30dans le club Onyx

Théâtre. La soirée pyjama pour adulte qui fait frissonner les poils et se dresser les cheveux… Si t’as oublié ton doudou, c’est pas grave ! Si t’es venu en tenue de travail, c’est pas grave ! Mais si tu n’aimes pas quand c’est rouge, quand ça pique et quand ça gratte, alors là… et bien alors là… “Mesdames et messieurs, bonsoir. S’il vous plaît, veuillez bien vous serrer, oui, encore un peu, voilà, c’est ça. Ne vous inquiétez pas, nous sommes entre copains-copines, tout va bien. Et si vous avez peur du noir, soyez sans crainte, il y aura toujours une petite lumière, quelque part dans la salle, pour vous rassurer. Nous serons à vos côtés tout le temps, du début à la fin de l’histoire, n’ayez crainte.”Voilà le mot d’accueil que nous pourrions faire à l’arrivée du public s’installant devant “La petit histoire qui va te faire flipper ta race (tellement qu’elle fait peur)”. Nous ne le ferons pas, ces quelques lignes écrites ici suffiront et cela permettra de garder la surprise pour nos spectateurs non lecteurs, ceux qui ne lisent pas nos programmes et qui nous font confiance… HaHaHaHaHaHaHaHaaaaaaaa (rires de sorcière)… !!! De et avec Emmanuel Gil Durée : 1h10 Déconseillé aux moins de 12 ans Dans le cadre du Festival Les Enfants Terribles (3 au 30 mars 2022)

Onyx adresse1} Centre Saint-Herblain 44800 Centre

02 28 25 25 00 http://theatreonyx.fr/ billetterie.onyx@saint-herblain.fr 02 28 25 25 00 https://www.theatreonyx.fr/programme