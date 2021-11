Saint-JunienSaint-Junien Saint-Junien Saint-Junien Haute-Vienne, Saint-Junien La petite histoire, lectures par les bibliothécaires de la section jeunesse Saint-Junien Saint-Junien Saint-JunienSaint-Junien Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Saint-Junien

La petite histoire, lectures par les bibliothécaires de la section jeunesse Saint-Junien Saint-Junien, 1 décembre 2021, Saint-JunienSaint-Junien. La petite histoire, lectures par les bibliothécaires de la section jeunesse Médiathèque Saint-Junien Saint-Junien

2021-12-01 15:00:00 15:00:00 – 2021-12-01 15:30:00 15:30:00

Saint-Junien Haute-Vienne Médiathèque Saint-Junien Haute-Vienne Saint-Junien A partir de 3 ans. A 15h00. Gratuit, sur réservation. Accessible PMR. La petite histoire c’est 30 min de lectures piochées au gré des envies des bibliothécaires. +33 5 55 02 17 17 A partir de 3 ans. A 15h00. Gratuit, sur réservation. Accessible PMR. Médiathèque Saint-Junien Saint-Junien

dernière mise à jour : 2021-08-28 par OT Porte Océane du Limousin

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Saint-Junien Autres Lieu Saint-Junien Saint-Junien Adresse Médiathèque Ville Saint-JunienSaint-Junien lieuville Médiathèque Saint-Junien Saint-Junien