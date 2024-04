La Petite Histoire Ganges, jeudi 16 mai 2024.

La Petite Histoire Ganges Hérault

La Petite histoire !

qui va te faire flipper ta race (tellement qu’elle fait peur)

par Typhus Bronx, Les Frères Grimm

Clown caustique

La Petite histoire !

qui va te faire flipper ta race (tellement qu’elle fait peur)

par Typhus Bronx, Les Frères Grimm. Clown caustique.

Typhus a déterré une histoire ancienne.

Celle d’un petit garçon mal-aimé, mal-élevé, maltraité, manipulé, décapité, recollé, découpé, dévoré…

mais finalement réincarné et bien décidé à se venger ! (Enfin, s’il y arrive…)

Une variation sanglante autour du conte du Genévrier dans un théâtre d’objet librement horrifique.

Un solo de Typhus Bronx

De et avec Emmanuel Gil

Aide à la mise en scène

Lisa Peyron et Marek Kastelnik

Public à partir de 12 ans. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-16 20:00:00

fin : 2024-05-16 21:10:00

4 rue de l’Albarède

Théâtre Albarède

Ganges 34190 Hérault Occitanie theatre.albarede@cdcgangesumene.fr

L’événement La Petite Histoire Ganges a été mis à jour le 2024-03-28 par ADT34