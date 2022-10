La petite histoire de Simon N. TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

La petite histoire de Simon N. TNT – Terrain Neutre Théâtre, 20 octobre 2022, Nantes. 2022-10-20 Concerts du 20 au 22 octobre 2022 à 20h30

Horaire : 20:30 21:45

Gratuit : non 13 € / 9 € réduit(hors frais de location)Billetterie :- 02 40 12 12 28- lekiosquenantais.fr Concerts du 20 au 22 octobre 2022 à 20h30 Concert. Chaque chanson de ce spectacle ouvre une fenêtre sur une tranche de vie particulière. Simon Nwambeben a toujours posé un regard attentif sur le monde qui l’entoure, qu’il soit tendre ou cruel, accueillant ou rétif. Le Bitibak – car c’est ainsi que Simon nomme sa musique – nous parle de son Cameroun, de sa ville natale Bafia, mais aussi de son parcours d’Africain exilé et des rencontres qui ont forgé son identité artistique et musicale unique. Voyagez du Cameroun à la France en passant par la Chine, la Hongrie, le Vietnam, le Chili… Avec Simon Nwambeben au chant, guitare et batterie accompagné d’Eva Paquereau au chant et d’Erwan Martinerie au violoncelle. Durée : 1h15 TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

