SEKSION MALOYA + ZANMARI BARÉ à Paris (75) LA PETITE HALLE Paris, 21 octobre 2023, Paris.

Kabar Seksion Maloya à La Petite Halle de la Villette (Paris)

21h00 : Seksion Maloya

Fils de réunionnais ayant quitté l’île avec le Bumidom dans les années 70, Loran Velia a fondé Seksion Maloya il y a quelques années pour partir en quête de ses racines créoles et les célébrer en musique. Le groupe a accompagné et/ou joué avec les plus grands artistes de la scène maloya : Danyel Waro, Christine Salem, René Lacaille…

22h00 : Zanmari Baré

De son enfance, Zanmari Baré garde le souvenir précis du maloya qui déjà l’emporte. Car à l’adolescence, dans les années 80, Firmin Viry se grave dans les sillons de sa mémoire et Lo Rwa Kaf, l’homme musique, le fascine (ce sublime « maloyér », « rakontér » et « ralér d’pios »).

Puis c’est l’écho des tambours de l’Est de l’île de la Réunion avec Gramoun Lélé en figure de proue, ainsi que l’écoute en boucle d’Alain Peters et son « mangé pou lé kér« . C’est enfin avec « Gafourn », la première K7 de Danyel Waro, que Zanmari entrevoit la longue route à parcourir pour caresser du bout des doigts la fleur du maloya.

C’est pendant l’été austral 2013, qu’il enregistre les chansons qu’il a composées et sort dans la foulée son premier opus «_Mayok Flér_».

23h30 : KABAR

–

-*

LA PETITE HALLE 211 avenue Jean Jaures, 75019 Paris Paris 75019 Paris 19e Arrondissement Paris Île-de-France

2023-10-21T21:00:00+02:00 – 2023-10-21T23:59:00+02:00

LA REUNION MALOYA