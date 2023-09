SEKSION MALOYA + Tifrid Maloya à Paris (75) LA PETITE HALLE Paris, 30 septembre 2023, Paris.

SEKSION MALOYA + Tifrid Maloya à Paris (75) Samedi 30 septembre, 21h00 LA PETITE HALLE Entrée libre – Possibilité de se restaurer sur place !

SEKSION MALOYA :

Créée en 2014, la Seksion Maloya est un collectif musical parisien emmené par Loran Vélia. Elle a compté dans ses rangs aussi des musicien.ne.s réunionnais.es qu’issu.e.s d’autres cultures, réuni.e.s autour d’une passion commune pour le maloya.

Fils de réunionnais ayant quitté l’île avec le Bumidom dans les années 70, Loran Velia a fondé Seksion Maloya il y a quelques années pour partir en quête de ses racines créoles et les célébrer en musique. Le groupe a accompagné et/ou joué avec les plus grands artistes de la scène maloya : Danyel Waro, Christine Salem, René Lacaille…

Tifrid Maloya

Enfant Peï, originaire de Bras Fusil, Wilfrid dit Tifrid a été bercé dès son plus jeune âge par le maloya traditionnel de la famille Lélé. . La musique est plus qu’une passion, c’est une tradition, un héritage familial. Petit fils d’un malgache, Tifrid fait perdurer le maloya de ses ancêtres à travers le temps et les frontières.

Après avoir intégré son premier groupe de maloya Zenfan dyr, formé par des jeunes du quartier, Tifrid rejoint le groupe Urbain Philéas en 2011 où il a aussi bien grandi dans son art mais aussi dans sa propre vie. Depuis 2016, Tifrid a sauté le pas et a formé le groupe Tifrid Maloya.

www.pirosmusic.com

www.tchekchouka.com

www.seksionmaloya.com

LA PETITE HALLE 211 avenue Jean Jaures, 75019 Paris

