Alexandre Herer Nunataq invite Joce Mienniel + Theorem of Joy // La Petite Halle, Paris La Petite Halle de la Villette Paris, 23 novembre 2023, Paris.

Alexandre Herer Nunataq invite Joce Mienniel + Theorem of Joy // La Petite Halle, Paris Jeudi 23 novembre, 20h30 La Petite Halle de la Villette Entrée libre

Concert rencontre inter-collectifs entre Onze Heures Onze (Paris) et Déluge (Bordeaux).

entrée libre !

Avec :

Alexandre Herer Nunataq invite Joce Mienniel

(Collectif Onze Heures Onze)

Après une dizaine d’albums au Fender Rhodes, avec OXYD, Magic Malik Fanfare XP, ou Nunataq, Alexandre Herer a développé, autour de cet instrument, plusieurs concepts d’écriture et affiné son langage d’improvisation. Dans la continuité du premier album, Alexandre Herer propose avec Nunataq2 une musique ouverte, aérienne et volontairement froide, inspirée en partie par les grandes étendues de glace du Groenland, lieux témoins d’un climat passé résolument menacé par l’homme moderne. Souvent planante et entêtante, la musique de ce second album se base sur des rythmes et des grooves parfois expérimentaux ou parfois simples et pioche dans différents mondes harmoniques et mélodiques, issus de la musique contemporaine ou parfois proches des musiques pop.

Alexandre Herer : Fender Rhodes

Gaël Petrina : basse

Pierre Mangeard : batterie

+ invité

Joce Mienniel : flûte

: https://absil.one/nunat2

: https://youtu.be/hFfFzN9Ulp8?si=TB9RhROvdoV3OnNM

________________________________________

Theorem of Joy

(Collectif Déluge)

Theorem of Joy réunit cinq personnalités de la nouvelle scène du jazz français, cinq musiciens qui partagent un même désir : celui de la diversité. Un métissage exploré à travers le répertoire et le choix des timbres, mêlant jazz, musique impressionniste, musique méditerranéenne et culture folk, post-rock.

Une vision de la musique riche de ses multiples esthétiques, qui n’en est pas moins équilibrée et uniforme dans son discours. C’est dans ce pentaphone à géométrie variable que gravitent les électrons libres de Theorem of Joy.

Theorem of Joy nous ouvre les portes de L’Hiver, saison mélancolique qui cristallise les nouveaux bourgeons avant leur renaissance. Ce second opus mené par le compositeur et contrebassiste Thomas Julienne nous promène dans des contrées mystérieuses, parfois aveuglantes de clarté – comme le suggère la photographie d’Alexandre Dupeyron.

Thomas Julienne : contrebasse / composition

Ellinoa : voix

Robin Antunes : violon

Anthony Winzenrith : guitare

Tom Peyron : batterie

https://linktr.ee/theoremofjoy

________________________________________

INFOS PRATIQUES

La Petite Halle

Située sur la gauche de la Grande Halle de la Villette, 211 Avenue Jean Jaurès, 75019 Paris

Entrée libre !

Possibilité de se restaurer sur place !

La Petite Halle de la Villette Parc de la Villette 211, av. Jean Jaurès 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France [{« link »: « https://absil.one/nunat2 »}, {« data »: {« author »: « Alexandre Herer », « cache_age »: 86400, « description »: « Taken from Alexandre Herer’s new record « Nunataq2″ out February 25th.nnListen to the album here : https://absil.one/nunat2nnAlexandre Herer : Fender Rhodes, synths nGau00ebl Petrina : bass nPierre Mangeard : drumsnnRecorded by Pierre Favrez at Studios Ferber (Paris), November 2020 nMixed by Pierre Favrez (B Media) and Alexandre Herer nMastered by Benjamin Joubert (Biduloscope Mastering) nnFilmed by Stu00e9phanie KnibbenEdited by Thomas GachodnnSleeve design by Oliver Degrabriele nnUpcoming concerts :n09.07.22 Garana Jazz Festival, Romaniannwww.alexandreherer.frnwww.onzeheuresonze.com », « type »: « video », « title »: « Alexandre Herer Nunataq – « FRAM » [New album 2022] », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/hFfFzN9Ulp8/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=hFfFzN9Ulp8 », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCn1Nax5IbcOyM8nlizSoEqQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/hFfFzN9Ulp8?si=TB9RhROvdoV3OnNM »}, {« link »: « https://linktr.ee/theoremofjoy »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T20:30:00+01:00 – 2023-11-23T23:30:00+01:00

2023-11-23T20:30:00+01:00 – 2023-11-23T23:30:00+01:00

concert paris

DR