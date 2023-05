VISITE VEGETALE – EVEIL DES SENS LA PETITE GUYONIERE, 1 juin 2023, Les Pineaux.

Les Pineaux,Vendée

Anne-Marie vous acceuille dans son jardin de plantes sauvages et médicinales pour une visite féérique..

2023-06-01 à ; fin : 2023-06-01 17:00:00. .

LA PETITE GUYONIERE

Les Pineaux 85320 Vendée Pays de la Loire



Anne-Marie welcomes you to her garden of wild and medicinal plants for a magical visit.

Anne-Marie le da la bienvenida a su jardín de plantas silvestres y medicinales para una visita mágica.

Anne-Marie empfängt Sie in ihrem Garten mit Wild- und Heilpflanzen zu einem märchenhaften Besuch.

Mise à jour le 2023-05-25 par Vendée Expansion