LA PETITE GOUTTE D EAU LA PETITE GOUTTE D EAU QUI AVAIT SOIF DE THEATRE DE L’EMBELLIE MONTAUBAN Montauban, jeudi 11 avril 2024.

Jeudi 11 avril 2024 à 17hLa petite goutte d’eau qui avait soif de liberté par la Cie Toupie PôleSpectacle jeune public à partir de 3 ans (durée 1h)Petite goutte d’eau se sent soudainement assoiffée de liberté. Elle décide donc de fuir (héhéhé) du robinet qui la retient. Alors elle roule, elle roule, elle roule… mais oups, l’aventure n’est pas de tout repos. Suivre le cours de sa vie, quand on est une petite goutte d’eau, ce n’est pas un long fleuve tranquille. Des aventures en cascade l’attendent : éponge, langue du chien, orage, égouts… Vous la verrez se mettre dans tous ses états… Mais ce voyage au long cours la conduira-t-elle à la liberté espérée ? Ne serions-nous pas tous comme cette petite goutte d’eau ? Ne cherchez pas de réponse dans ce spectacle, nous posons juste des pistes de réflexions. Les réponses sont en chacun de nous, soyons libres d’y réfléchir ensemble ! Ce conte théâtralisé, très interactif et musical nous amène à réfléchir sur l’eau, son parcours, la pollution, tout ce qu’elle subit dans nos contrées occidentales. Par cette allégorie, nous souhaitons que chacun et chacune s’identifie à cette goutte d’eau et s’interroge sur cette valeur tant clamée, déclamée et réclamée : la liberté !

Tarif : 8.00 – 10.00 euros.

Début : 2024-04-11 à 17:00

THEATRE DE L’EMBELLIE MONTAUBAN 840 Avenue de Bordeaux 82000 Montauban 82