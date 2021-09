Port-Brillet Port-Brillet Mayenne, Port-Brillet LA PETITE GORGÉE Port-Brillet Port-Brillet Catégories d’évènement: Mayenne

Port-Brillet

LA PETITE GORGÉE Port-Brillet, 30 septembre 2021, Port-Brillet. LA PETITE GORGÉE 2021-09-30 20:00:00 – 2021-09-30 20:50:00

Port-Brillet Mayenne Port-Brillet Offrez-vous un moment de plaisirs simples où il est bon d’entendre des textes choisis du célèbre recueil de Philippe Delerm. On y parle de croissants, de bain du dimanche soir, de pétanque, de vélo et de bicyclette, de petits pois à écosser sur la toile cirée de la cuisine, des premiers jours de printemps où l’on pourrait presque manger dehors… LA PETITE GORGÉE | Cie Zig Zag +33 2 43 01 89 22 Offrez-vous un moment de plaisirs simples où il est bon d’entendre des textes choisis du célèbre recueil de Philippe Delerm. On y parle de croissants, de bain du dimanche soir, de pétanque, de vélo et de bicyclette, de petits pois à écosser sur la toile cirée de la cuisine, des premiers jours de printemps où l’on pourrait presque manger dehors… dernière mise à jour : 2021-09-22 par

Détails Catégories d’évènement: Mayenne, Port-Brillet Autres Lieu Port-Brillet Adresse Ville Port-Brillet lieuville 48.1137#-0.97494