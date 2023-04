Invente moi une tisane La petite Gibaudière à Beaugency, 8 juillet 2023, Beaugency.

Elisa Grémeret s’est installée à Beaugency pour vivre de sa passion pour les plantes aromatiques et médicinales (certifiées AB). Elle les cultive, les récolte à la main puis invente ses propres tisanes à la fois belles et parfumées.

Après un petit temps de méditation au cœur du jardin botanique pour profiter du parfum des plantes, Elisa vous racontera leur histoire, leur usage, leurs secrets et vous invitera à les déguster. Puis, avec les quelques plantes qu’elle aura sélectionnées, se sera à votre tour de vous initier à l’herboristerie, de créer votre propre tisane et de lui donner le nom qu’elle vous inspire.

Réservation obligatoire. Minimum 3 participants, maximum 7.

La petite Gibaudière à Beaugency Beaugency Beaugency

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T10:00:00+02:00 – 2023-07-08T12:00:00+02:00

2023-08-05T10:00:00+02:00 – 2023-08-05T12:00:00+02:00

