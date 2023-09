Portes ouvertes de la Petite Gare – Journées Européennes du Patrimoine La Petite Gare Saint-Paul-lès-Romans, 16 septembre 2023, Saint-Paul-lès-Romans.

Saint-Paul-lès-Romans,Drôme

A l’occasion des journées du patrimoine, La Petite Gare de St Paul sera ouverte ce week-end !!! Nous vous attendons nombreux et nombreuse à la Petite Gare pour vous présenter le projet et vous inviter à nous rejoindre pour faire vivre ce beau lieu de vie.

2023-09-16 fin : 2023-09-17 . .

La Petite Gare Montée de la Gare

Saint-Paul-lès-Romans 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



To mark Heritage Days, La Petite Gare de St Paul will be open this weekend! We look forward to seeing many of you at La Petite Gare to present the project and invite you to join us in bringing this beautiful place to life

Con motivo de las Jornadas del Patrimonio, La Petite Gare de St Paul abrirá sus puertas este fin de semana Esperamos ver a muchos de ustedes en La Petite Gare para presentarles el proyecto e invitarles a unirse a nosotros para dar vida a este hermoso lugar

Anlässlich der Tage des Kulturerbes wird der Kleine Bahnhof von St. Paul an diesem Wochenende geöffnet sein!!! Wir erwarten Sie zahlreich in der Petite Gare, um Ihnen das Projekt vorzustellen und Sie einzuladen, sich uns anzuschließen, um diesen schönen Ort zum Leben zu erwecken

