Vente exceptionnelle au profit du téléthon La Petite Galerie Bas-en-Basset, 2 décembre 2023, Bas-en-Basset.

Bas-en-Basset,Haute-Loire

La Petite Galerie participe au téléthon en vendant des créations offertes par les artistes. Tous les bénéfices de la vente seront reversé au téléthon. De bonnes affaires en perspective..

2023-12-02 10:00:00 fin : 2023-12-03 12:00:00. .

La Petite Galerie rue du commerce

Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



La Petite Galerie is taking part in the telethon by selling creations donated by the artists. All profits from the sale will be donated to the telethon. Great bargains in prospect.

La Petite Galerie participa en el telemaratón vendiendo creaciones donadas por los artistas. Todos los beneficios de la venta se destinarán al telemaratón. Grandes ofertas en perspectiva.

La Petite Galerie beteiligt sich am Telethon, indem sie von den Künstlern gespendete Kreationen verkauft. Der gesamte Erlös aus dem Verkauf wird an den Telethon gespendet. Gute Geschäfte in Aussicht.

Mise à jour le 2023-10-27 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron