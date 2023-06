Exposition artistique avec Florence Nivan et Dany Dufour La petite galerie Exposition artistique avec Florence Nivan et Dany Dufour La petite galerie, 1 juin 2023, . Exposition artistique avec Florence Nivan et Dany Dufour 1 – 24 juin La petite galerie A Ousson-sur-Loire, la petite galerie accueille jusqu’au 24 juin l’exposition de Florence Nivan (gravures) et de Dany Dufour (céramiques) . Florence Nivan trouve son inspiration autour de réflexions existentialistes quant à Dany Dufour, elle rend hommage à la nature nourricière à travers ses oeuvres inspirées par les graines. N’hésitez pas à venir découvrir les oeuvres de ces deux artistes le samedi de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 18 h 30 . Entrée libre. La petite galerie 4 Grande Rue, Ousson-sur-loire [{« type »: « email », « value »: « pilkelina@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-01T10:00:00+02:00 – 2023-06-01T12:30:00+02:00

FMACEN045V509FNE la petite galerie Détails Autres Lieu La petite galerie Adresse 4 Grande Rue, Ousson-sur-loire Lieu Ville

