Exposition artistique Verdure à la petite Galerie 18 mars – 8 avril La petite galerie A Ousson-sur-Loire, la petite galerie accueille du 18 mars au 8 avril l'exposition » VERDURE ». N'hésitez pas à venir découvrir les oeuvres des participants aux cours d'arts plastiques (enfants et adultes) le samedi de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 18 h 30 . Le vernissage aura lieu à 16 h le 18 mars. La petite galerie 4 Grande Rue, Ousson-sur-loire

2023-03-18T09:00:00+01:00 – 2023-03-18T11:30:00+01:00

2023-04-08T15:00:00+02:00 – 2023-04-08T18:30:00+02:00 FMACEN045V509FNE la petite galerie

