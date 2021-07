La petite forme « Réflexions » Auditorium du Square Séverine, 2 août 2021-2 août 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 2 au 3 août 2021 :

lundi, mardi de 10h à 10h25

et lundi, mardi de 14h à 14h25

gratuit

Dans le cadre de l’Hyperfestival, la compagnie de théâtre jeune public Le bel après-minuit exporte une petite forme hors les murs en proposant un spectacle qui parle à tous, intimement lié au sens et aux émotions en misant sur la puissance évocatrice des images.

Qu’est-ce qu’un artiste ? Qu’est-ce qui nous pousse à nous lancer dans cette voie ? Être artiste est-ce un métier comme un autre ? Pourquoi nous fascine-t-il autant ? Est-ce que l’on ne confond pas parfois le désir d’être artiste et avec l’envie d’être connu ?

Ces questions nous paraissent d’autant particulièrement brûlantes au moment où la culture est mise à mal par le confinement.

Suite à un travail d’enquête, nous avons imaginé une table ronde animée par deux journalistes, convoquant des artistes de tous horizons (comédiens, écrivains, danseurs, plasticiens…). Nous avons conçu un théâtre d’objets pour confronter les points de vue des personnages. Le style, fortement inspiré de la bande dessinée, permet d’aborder un sujet sérieux sans se prendre au sérieux. Figurines à la table, masques, corps qui se transforment : nous nous amusons avec toute cette palette de jeu.

Le programme étant susceptible d’évoluer sur les dates et les lieux, nous vous invitons à vérifier régulièrement la mise à jour de ces informations.

Écriture : Bénédicte Guichardon et Nathan Chouchana

Interprétation : Nathan Chouchana et Sonia Georges

Mise en scène et construction : Bénédicte Guichardon

Regard extérieur : Damien Saugeon

Dessins : Raphaël Buzaud

Administration : Alain Rauline

Production / diffusion : Caroline Namer

Production : Compagnie Le bel après-minuit

Coproduction : Théâtre André Malraux – Chevilly-Larue

Spectacles -> Théâtre

Auditorium du Square Séverine 7, rue Le Vau Paris 75020

3 : Porte de Bagnolet (201m) 3 : Gallieni (479m)



Contact :Compagnie Le bel après-minuit 06 32 55 52 60 agnesduthu.belapresminuit@gmail.com http://www.lebelapresminuit.com/

Spectacles -> Théâtre Ados;En famille;Enfants;Étudiants;Paris nature;Plein air;Urbain

Date complète :

2021-08-02T10:00:00+02:00_2021-08-02T10:25:00+02:00;2021-08-03T10:00:00+02:00_2021-08-03T10:25:00+02:00;2021-08-02T14:00:00+02:00_2021-08-02T14:25:00+02:00;2021-08-03T14:00:00+02:00_2021-08-03T14:25:00+02:00

Alix Descourtieux