La petite fille qui disait non Caen, 22 mars 2022, Caen.

La petite fille qui disait non Comédie de Caen 32 Rue des Cordes Caen

2022-03-22 20:00:00 – 2022-03-22 Comédie de Caen 32 Rue des Cordes

Caen Calvados

La Comédie de Caen accueille une pièce de théâtre dans son nouveau théâtre des Cordes.

Sage et responsable, Marie est une petite fille à qui on peut faire confiance. Jeanne est une mère aimante mais avalée par son métier d’infirmière et par les difficultés de la vie quotidienne. Chaque semaine Marie va rendre visite à Louise, sa grand-mère, qui habite de l’autre côté de la Cité-Fauré. Chaque semaine Jeanne recommande bien à sa fille de prendre le chemin qui contourne la Cité-« Forêt ». Mais la mort de Louise va venir bouleverser les vies de Jeanne et Marie et pousser cette dernière à entrer dans la Cité comme on entre dans le vaste monde… Explorant le délicat chemin de l’émancipation, La Petite Fille qui disait non est un conte d’aujourd’hui qui parle de deuil et de désobéissance, de la façon dont on grandit quand on est enfant mais aussi quand on est adulte… C’est un conte initiatique, une histoire d’amour et de transmission entre une petite fille, sa mère et sa grand-mère, un rite de passage entre trois générations de femmes.

Texte et mise en scène : Carole Thibaut

Source : Comédie de Caen ; crédits photo : Thierry Laporte

Plus d’informations et réservations sur le site de la Comédie de Caen.

accueil@comediecaen.fr +33 2 31 46 27 29 https://www.comediedecaen.com/

