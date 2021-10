LA PETITE FILLE DE MONSIEUR LINH Ancenis-Saint-Géréon, 2 novembre 2021, Ancenis-Saint-Géréon.

LA PETITE FILLE DE MONSIEUR LINH 2021-11-02 20:00:00 – 2021-11-02 21:15:00 Place de la République Médiathèque La Pléiade

Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique Ancenis-Saint-Géréon

La Compagnie des Arts Tikulés présente “La petite fille de Monsieur Linh” d’après le livre éponyme de Philippe Claudel (Editions Stock).

La petite fille de Monsieur Linh est une lecture marionnettique de la Compagnie des Arts Tikulés présentant l’œuvre littéraire de Philippe Claudel sous forme de lecture théâtralisée et de jeu avec des personnages en papier journal.

« C’est un vieil homme debout à l’arrière d’un bateau. Il serre dans ses bras une valise légère et un nouveau-né, plus léger encore que la valise. Le vieil homme s’appelle Monsieur Linh… »

Simple et touchant, le roman de Philippe Claudel évoque la guerre, l’exil et la solitude mais aussi une rencontre et au-delà des mots une amitié improbable. Et puis il y a la petite fille de Monsieur Linh…

Gratuit – sur inscription – Dès 15 ans.

Participez au spectacle “La petite fille de Monsieur Linh” le 2 novembre à la médiathèque d’Ancenis-Saint-Géréon !

+33 2 40 83 22 30 https://bibliofil.pays-ancenis.com/

La Compagnie des Arts Tikulés présente “La petite fille de Monsieur Linh” d’après le livre éponyme de Philippe Claudel (Editions Stock).

La petite fille de Monsieur Linh est une lecture marionnettique de la Compagnie des Arts Tikulés présentant l’œuvre littéraire de Philippe Claudel sous forme de lecture théâtralisée et de jeu avec des personnages en papier journal.

« C’est un vieil homme debout à l’arrière d’un bateau. Il serre dans ses bras une valise légère et un nouveau-né, plus léger encore que la valise. Le vieil homme s’appelle Monsieur Linh… »

Simple et touchant, le roman de Philippe Claudel évoque la guerre, l’exil et la solitude mais aussi une rencontre et au-delà des mots une amitié improbable. Et puis il y a la petite fille de Monsieur Linh…

Gratuit – sur inscription – Dès 15 ans.

dernière mise à jour : 2021-10-19 par