La petite fille de monsieur Linh

2023-01-07 – 2023-01-07 M. Linh est un vieil homme fatigué qui a fui son pays, ravagé par la guerre. Le voilà, au terme d’une traversée éprouvée, qui débarque dans un port occidental, une modeste valise de cuir bouilli posé à ses pieds et sa petite fille dans ses bras : Sang diû. Un prénom qui signifie « matin doux ». Mais c’est un froid glacial qui accueille l’exilé et la petite. Il

il faut l’homme au banc et sa voix grave pour que la vie de M. Linh reprenne du sens. Entre les deux hommes, une étrange amitié se noue dernière mise à jour : 2022-10-12 par

