La petite fête de la batailleuse – marché paysan Rochejean, 29 juillet 2021-29 juillet 2021, Rochejean.

La petite fête de la batailleuse – marché paysan 2021-07-29 15:00:00 – 2021-07-29 20:00:00

Rochejean Doubs Rochejean

La marché paysan : De 15h et jusqu’à 20h c’est le rendez-vous de l’été des artisans et producteurs locaux. Une grande partie des producteurs sont en bio dont le stand de la Bata qui vous ravivera de ses miches, biscuits et fromages de chèvre.

Les animations : au cours de la journée vous déambulerez dans le jardin pédagogique, la ferme et ses alentours entre une expo photo, un spectacle de mat chinois et bien d’autres surprises.

Concerts :

Sydnay Balsalobre : artisan des notes et des mots en déambulation sur le marché.

Laurence Preaud : rock engagé.

Spakr : musique tsigane viddish

Buvette – petite restauration : Entre boissons bio locales et crêpes sucrées ou salées au lait bio de nos vaches, faites frétiller vos papilles tout en soutenant notre association.

+33 3 81 49 91 84 http://www.claj-batailleuse.fr/

La marché paysan : De 15h et jusqu’à 20h c’est le rendez-vous de l’été des artisans et producteurs locaux. Une grande partie des producteurs sont en bio dont le stand de la Bata qui vous ravivera de ses miches, biscuits et fromages de chèvre.

Les animations : au cours de la journée vous déambulerez dans le jardin pédagogique, la ferme et ses alentours entre une expo photo, un spectacle de mat chinois et bien d’autres surprises.

Concerts :

Sydnay Balsalobre : artisan des notes et des mots en déambulation sur le marché.

Laurence Preaud : rock engagé.

Spakr : musique tsigane viddish

Buvette – petite restauration : Entre boissons bio locales et crêpes sucrées ou salées au lait bio de nos vaches, faites frétiller vos papilles tout en soutenant notre association.

dernière mise à jour : 2021-07-10 par