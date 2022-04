La Petite Ferme du Pin-Sec Le Colibri Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

La Petite Ferme du Pin-Sec Le Colibri, 29 avril 2022, Nantes. 2022-04-29

Horaire : 09:00 16:30

Gratuit : oui Tout public Une ferme éphémère s’installe dans le Vieux Pin Sec, rue de Valenciennes, dans un cadre pittoresque. 5 enclos avec animaux de la ferme seront présents : chèvres, moutons, alpagas, lapins, âne, cochons. Le Colibri Doulon – Bottière Nantes 44000

0768481625

