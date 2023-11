Fête de l’automne La Petite Ferme des Béliers Grainville-Langannerie, 18 novembre 2023, Grainville-Langannerie.

Grainville-Langannerie,Calvados

Les étudiants BTSa DATR (Développement, Animation des Territoires Ruraux) vous proposent de nouveau un événement sur le thème de l’automne le samedi 18 novembre 2023 à partir de 14h00.

– Expositions de courges

– Pesée de courge

– Dessine ton arbre

– Devine tes légumes

– Fresque de l’automne

Un marché artisanal aura lieu pendant l’événement. Les artisans auront le plaisir de vous y retrouver.

Buvette et goûter, avec bar à soupe de courges proposées sur place !

Parking à cette adresse : Mairie, Rue de Lapford, 14190 Grainville-Langannerie.

2023-11-18 14:00:00

La Petite Ferme des Béliers

Grainville-Langannerie 14190 Calvados Normandie



BTSa DATR (Développement, Animation des Territoires Ruraux) students are once again offering an autumn-themed event on Saturday, November 18, 2023 from 2:00 pm.

– Squash exhibitions

– Pumpkin weighing

– Draw your tree

– Guess your vegetables

– Autumn fresco

A craft market will be held during the event. We look forward to seeing you there.

Refreshments and snacks, with a squash soup bar on site!

Parking at this address: Mairie, Rue de Lapford, 14190 Grainville-Langannerie

Los estudiantes de la BTSa DATR (Desarrollo, Animación de Territorios Rurales) organizan de nuevo un evento sobre el tema del otoño el sábado 18 de noviembre de 2023 a partir de las 14:00 horas.

– Exposiciones de calabazas

– Pesaje de calabazas

– Dibuja tu árbol

– Adivina tus verduras

– Fresco otoñal

Durante el evento se celebrará un mercado de artesanía. Los artesanos estarán encantados de recibirle allí.

Refrescos y tentempiés, ¡con un bar de sopas de calabaza in situ!

Aparcamiento en esta dirección: Mairie, Rue de Lapford, 14190 Grainville-Langannerie

Die Schülerinnen und Schüler des BTSa DATR (Développement, Animation des Territoires Ruraux) bieten Ihnen am Samstag, dem 18. November 2023, ab 14.00 Uhr wieder eine Veranstaltung zum Thema Herbst an.

– Ausstellungen von Kürbissen

– Wiegen von Kürbissen

– Zeichne deinen Baum

– Rate dein Gemüse

– Wandgemälde zum Herbst

Während der Veranstaltung findet ein Kunsthandwerksmarkt statt. Die Handwerker freuen sich, Sie dort zu treffen.

Getränke und Snacks sowie eine Kürbissuppenbar werden vor Ort angeboten!

Parken an dieser Adresse: Mairie, Rue de Lapford, 14190 Grainville-Langannerie

Mise à jour le 2023-11-16 par Calvados Attractivité