La petite ferme de Noël Saint-Jean-de-Luz, 27 décembre 2021, Saint-Jean-de-Luz.

La petite ferme de Noël Saint-Jean-de-Luz

2021-12-27 14:00:00 – 2021-12-27 19:00:00

Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Petits et grands tomberont sous le charme des animaux apprivoisés de la ferme : âne des Pyrénées, chèvres naines et angora, brebis, cochon et lapins nains, cochon d’inde…

Venez caresser, nourrir et promener les animaux… sans modération !

Place du collège – 14h à 19h

Saint-Jean-de-Luz

