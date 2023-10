LANCEMENT DE SAISON HAIE MAGIQUE La Petite Ferme de Massy, Massy, 21 octobre 2023, Massy.

LANCEMENT DE SAISON HAIE MAGIQUE Samedi 21 octobre, 09h30 La Petite Ferme de Massy, Entrée libre

L’association Haie Magique lance la saison de plantation avec une journée conviviale de formation, de découvertes et d’échanges à la Petite Ferme de Massy.

On vous attend à partir de 9h30 avec un beau programme :

9.30 Accueil – café-thé viennoiseries et papotage

10.00 Actualités de l’association Haie Magique et de la Petite Ferme

10.15 Visite de la Petite Ferme et ses plantations, participez aux semis et à la récolte pour le repas de midi

11.00 Atelier botanique « Connaitre les apiacées » présenté par Cécile

12.00 Repas produit et partagé sur place à partir de la récolte – Moment artistique à propos du dessin botanique et des apiacées (sujet : le panais cultivé)

14.00 Présentation du parcours de l’association Haie Magique : 8 ans au service de la biodiversité urbaine

14.20 Présentation du projet de la Petite Ferme et visite du site

15.00 Lancement des ateliers participatifs au choix :

– Construction de la jauge pour stocker nos plants de la saison 2023/24

– Petit bûcheronnage

– Terrassement en vue de la prochaine installation de notre container de stockage

16.30 Clôture et derniers échanges

La Petite Ferme de Massy, Rond point Salvador Allende, 91300 Massy Massy 91300 Villaine Essonne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T09:30:00+02:00 – 2023-10-21T17:00:00+02:00

formation nature