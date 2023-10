Journée solidarité et découverte de la Petite Ferme de Massy La Petite Ferme de Massy Massy, 11 octobre 2023, Massy.

Journée solidarité et découverte de la Petite Ferme de Massy Mercredi 11 octobre, 09h30 La Petite Ferme de Massy Contactez nous pour plus d’infos concernant votre participation, ou rendez-vous sur place!

La Petite Ferme de Massy s’attache à produire en contexte urbain des denrées alimentaires de qualité et les repartir au profit des citadins, dans une démarche solidaire et fraternelle.

Rejoignez-nous pour une journée découverte à la Petite Ferme de Massy.

Au programme :

– Une visite de la ferme et découverte de nos plantations

– jardinage, semis, plantation et récolte de notre potager

– la mise en place de nos plantations de fleurs comestibles

– un travail de bucheronnage

– une présentation des ateliers personnels de nos stagiaires sur l’eau et les araignées

Venez entre 9h30 et 16h30 au Rond point Salvadore Allende, 91300 Massy, tout le monde est le bienvenue !

La Petite Ferme de Massy 11 rue de Migneaux, Massy Massy 91300 Villaine Essonne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-11T09:30:00+02:00 – 2023-10-11T16:30:00+02:00

agricultureurbaine ferme