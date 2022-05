LA PETITE FAUNE DES MILIEUX AQUATIQUES Saffré, 18 mai 2022, Saffré.

LA PETITE FAUNE DES MILIEUX AQUATIQUES Saffré

2022-05-18 – 2022-05-18

Saffré Loire-Atlantique

En partenariat avec le Département de Loire-Atlantique, la fédération de pêche 44 vous emmène explorer le réservoir de Bout de Bois et ses habitants. Mettez-vous dans la peau d’un naturaliste et identifiez les espèces animales qui peuplent nos mares, rivières et étangs. Bottes fortement conseillées.

Tout public

Gratuit

Informations auprès de la fédération de pêche de Loire-Atlantique

Sortie nature

secretariat@federationpeche44.fr +33 2 40 73 62 42 https://www.federationpeche44.fr/

Saffré

