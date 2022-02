La Petite Fabrique des Notes Luz-Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées Orgue de Barbarie. Venez écouter ce conte musical. Un tour de manivelle et c’est parti !

Un conte, une chanson, une histoire. Tout semble se mélanger dans la tête de ce clown sans nez. Il chante, il saute, il rit, il pleure et tout cela en même temps. Mais voilà le remède! C’est en tournant la manivelle de sa fabrique de notes qu’il trouve son bonheur. Mais attention, quand il est heureux, le public est pris à partie… et c’est le début de l’aventure. Devant l’Office de Tourisme 20 Place du 8 Mai Luz-Saint-Sauveur

