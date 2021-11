Boulogne-Billancourt Collège Paul Landowski Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine La petite fabrique des cœurs Collège Paul Landowski Boulogne-Billancourt Catégories d’évènement: Boulogne-Billancourt

Collège Paul Landowski, le vendredi 21 janvier 2022 à 18:00

**Atelier d’origami** Les élèves de la classe ULIS montrent aux visiteurs comment fabriquer un marque-page en forme de cœur avec du joli papier japonais.

Dans la limite des places disponibles.

2022-01-21T18:00:00 2022-01-21T20:00:00

