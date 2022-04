La petite fabrique de philosophie Bibliothèque de l’Heure Joyeuse Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

La petite fabrique de philosophie Bibliothèque de l’Heure Joyeuse, 21 mai 2022, Versailles. La petite fabrique de philosophie

Bibliothèque de l’Heure Joyeuse, le samedi 21 mai à 15:00

Philosopher en bibliothèque dès le plus jeune âge, c’est possible !

Sur inscription

Au cours des ateliers, les petits philosophes développeront un esprit critique en se posant de grandes questions : “Notre environnement est-il à protéger ?” A partir de 6 ans Bibliothèque de l’Heure Joyeuse 3, allée Pierre de Coubertin 78000 Versailles Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T15:00:00 2022-05-21T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Bibliothèque de l'Heure Joyeuse Adresse 3, allée Pierre de Coubertin 78000 Ville Versailles lieuville Bibliothèque de l'Heure Joyeuse Versailles Departement Yvelines

Bibliothèque de l'Heure Joyeuse Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/

La petite fabrique de philosophie Bibliothèque de l’Heure Joyeuse 2022-05-21 was last modified: by La petite fabrique de philosophie Bibliothèque de l’Heure Joyeuse Bibliothèque de l'Heure Joyeuse 21 mai 2022 Bibliothèque de l'Heure Joyeuse Versailles Versailles

Versailles Yvelines