Philosopher en bibliothèque dès le plus jeune âge c’est possible ! Au cours des ateliers, les petits philosophes développeront un esprit critique en se posant de grandes questions ! Samedi 9 octobre : « Vivre ensemble, est-ce facile ? » Samedi 13 novembre : « Avons-nous besoin d’amour ? »

Bibliothèque de l'Heure Joyeuse 3, allée Pierre de Coubertin 78000 Versailles Yvelines

2021-10-09T15:00:00 2021-10-09T16:00:00;2021-11-13T15:00:00 2021-11-13T16:00:00

