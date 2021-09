La petite fabrique dans l’univers de Tolkien Médiathèque des Chartreux, 23 octobre 2021, Issy-les-Moulineaux.

La petite fabrique dans l’univers de Tolkien

Médiathèque des Chartreux, le samedi 23 octobre à 15:00

Préparez-vous à un voyage fantastique dans l’univers de John Ronald Ruel Tolkien ! Suivez les traces des hobbits, elles vous mèneront tout droit jusqu’aux portes de la médiathèque des Chartreux et participez à un week-end évènement les 23 et 24 octobre, autour du monument de la Littérature fantasy « Le Seigneur des anneaux ». Venez fabriquer des objets s’inspirant des livres ou des films. Pour le confort de tous, aucune entrée ne sera possible après le début de l’animation. Merci de votre compréhension. Depuis le 21 juillet, l’accès aux médiathèques est conditionné à la présentation d’un passe sanitaire complet pour les plus de 17 ans. A compter du 30 septembre, cette mesure s’applique également aux enfants de 12 ans et plus.

Renseignements et inscription à l’accueil : 01 41 23 81 62

Atelier créatif dès 10 ans.

Médiathèque des Chartreux 2 rue du Clos-Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-23T15:00:00 2021-10-23T17:00:00