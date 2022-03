La Petite Fabrique, création en famille avec l’artiste Line Simon La Criée centre d’art contemporain Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

La Criée centre d'art contemporain, le dimanche 3 avril à 15:00

La Petite Fabrique est un atelier de création en famille au sein des expositions du cycle _Lili, la rozell et le marimba_ de La Criée centre d’art contemporain. L’artiste Line Simon propose pour chacune des expositions, une technique de création d’images à partir des œuvres. Dans l’exposition DARK-EN-CIEL, Line Simon vous invite à construire un diorama inspiré des histoires et décors présents dans les vidéos _Mineur, mineur_ et _La Brigada_ de Bertille Bak. Un diorama est un paysage mis en scène dans une boîte, avec un où plusieurs plans, qui raconte une histoire. Cet atelier est à destination des personnes sourdes et malentendantes. Il sera traduit en LSF (Langue des Signes Française)

pour les enfants accompagnés d’un parent, gratuit sur inscription

2022-04-03T15:00:00 2022-04-03T16:30:00

