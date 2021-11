LA PETITE ETOILE La Salvetat-sur-Agout, 12 décembre 2021, La Salvetat-sur-Agout.

LA PETITE ETOILE La Salvetat-sur-Agout

2021-12-12 – 2021-12-12

La Salvetat-sur-Agout 34330 La Salvetat-sur-Agout

Au coeur d’un oasis musical, une conteuse de la Compagnie des Contes étoilés tourne les pages d’un livre. Des chants et des instruments endiablés donnent vie à de tendres personnages. Ensemble, ils nous font voyager autour de notre planète bleue…

“Conte musical et familial accompagné de marionnettes et qui aborde les thèmes de l’écologie, des émotions, l’astronomie et les instruments de musique.

Goûter “”zéro déchets”” offert à la fin du spectacle.

Animation organisée par l’association “”Culture & Tradition””.

Le pass sanitaire sera demandé à l’entrée de la salle, à partir de 12 ans.

Les enfants sont sous la responsabilité d’une personne majeure tout au long de l’animation.”

+33 6 08 84 85 44

