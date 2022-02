La Petite Espérance Espace Bernanos, 20 mars 2022, Paris.

**La Petite Espérance de Charles Péguy** —————————————- **Dimanche 20 mars, 27 mars et 3 avril à 17h** Spectacle poétique à deux voix interprété par Apolline Denis et Amalia Denis Adaptation et mise en scène : Apolline Denis Avec : Apolline Denis et Amalia Denis Costumes : Hélène Marescaux Création lumière : Lénaïg Besnard **RÉSERVATION : [compagniememso@gmail.com](mailto:compagniememso@gmail.com)** Tarifs : 15€ : adultes, 10€ : – de 18 ans (chèque ou espèces) A l’arrière d’un couvent, au Moyen-Âge, une jeune religieuse franciscaine, Madame Gervaise, s’entretient avec Jeannette (future Jeanne d’Arc) sur l’Espérance. Celle-ci, du haut de ses 15 ans parvient petit à petit à découvrir la grandeur de cette vertu que notre monde semble oublier. Ce texte simple et poétique nous a touchées au cœur. Nous espérons réussir à partager avec vous l’éclat de ce diamant brut ! Laissez-vous transporter par cette merveilleuse hymne à l’Espérance si essentielle à nos vies et qui vient réchauffer nos âmes. Ici point de littérature ni de lyrisme, Péguy met à l’honneur l’intelligence du cœur et cette foi populaire qui parle vrai. « La Petite Espérance » est adaptée du « Porche du Mystère de la Deuxième vertu » écrit par Charles Péguy en 1912. La Petite Espérance sur les réseaux sociaux : [https://www.facebook.com/lapetiteesperance](https://www.facebook.com/lapetiteesperance) [https://www.facebook.com/profile.php?id=100007046929476](https://www.facebook.com/profile.php?id=100007046929476) [https://www.instagram.com/denis_apolline/?hl=fr](https://www.instagram.com/denis_apolline/?hl=fr) [https://www.instagram.com/amaliadenis7/?hl=fr](https://www.instagram.com/amaliadenis7/?hl=fr)

