La Petite dans la forêt profonde

Nice

La Petite dans la forêt profonde Place Saint-François Franciscains – Ancienne Église des franciscains Nice

2022-05-04 – 2022-05-07

Nice 06300 EUR Sur une scène miniature, le mythe sanglant de Procné et Philomèle se raconte à la manière d’un conte fantastique.

Tels des joueurs d’échecs, deux acteurs, face à face, déplacent, au plateau et à vue, cinq personnages sous emprise. contact@theatredenice.org +33 4 93 13 90 90 https://www.tnn.fr/ Place Saint-François Franciscains – Ancienne Église des franciscains Nice

